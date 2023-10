Roden Mädelsflohmarkt steigt im Donatuszentrum

Ein tolles Angebot an Kleidern, Schuhen Handtaschen, Schmuck und Accessoires erwartet die Besucherinnen. Zudem wartet ein buntes Rahmenprogramm und ergänzt das Shoppingvergnügen. Ana – auch bekannt unter dem Instagram Profil Poesi_mit_a – präsentiert ihre Dichtung erstmals vor Publikum. Das Café Hand & Herz der Diakonie bietet Getränke und süße Kleinigkeiten zum Naschen an. An der Cocktail-Bar gibt es leckere und frisch gemixte alkoholfreie Drinks.