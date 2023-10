Roden Verkäuferinnen und Kundinnen sind zufrieden mit Mädelsflohmarkt

Die 15 zur Verfügung stehenden Standplätze in drei Räumen des Donatuszentrums waren schnell vergeben und als sich um 14 Uhr die Türen öffneten, warteten schon die ersten Kundinnen vor der Tür. Designer-Kleider bekannter Labels, Sneakers, Pumps, kuschelige Winterjacken, Jeans, Handtaschen, Schmuck und vieles mehr boten die jungen Unternehmerinnen an ihren Ständen an. Die Anbieterinnen freuten sich über das große Interesse an ihren Waren und die Kundinnen über die Vielfalt und die günstigen Preise.