Saarlouis Linedance-Workshop beginnt in der Familienbildungsstätte

Saarlouis · Als Teil der Reihe „Aktiv älter werden“ für Seniorinnen und Senioren bieten die Seniorenmoderatorin der Kreisstadt Saarlouis und die katholische Familienbildungsstätte Saarlouis am Samstag, 11. November, von 16 bis 17 Uhr oder 17.30 bis 18.30 Uhr einen Tanzworkshop unter Leitung von Jutta Haverkamp, Tänzerin und Tanztherapeutin, in der Familienbildungsstätte, Ludwig-Karl-Balzer-Allee 3 in Saarlouis an.

23.10.2023, 15:25 Uhr

Eine Linedance-Gruppe bei der Probe (Symbolfoto) Foto: picture-alliance/ dpa/Patrick Pleul