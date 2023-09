Lesenacht Einladung zur langen Lesenacht im Esther-Bejarano-Haus

Saarlouis (red) Die „Lange Lesenacht“ findet am Freitag, 20. Oktober, von 19 bis 22 Uhr im Esther-Bejarano-Haus, Daimlerstraße 1 in Saarlouis statt. Die Kreisstadt Saarlouis und die Katholische Familienbildungsstätte Saarlouis laden hierzu Kinder zwischen acht und zwölf Jahren herzlich ein, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

26.09.2023, 10:43 Uhr

Archivbild einer früheren „Langen Lesenacht“: Christoph Schneider las aus dem Buch „Memento Monstrum“. Foto: Sabine Schmitt