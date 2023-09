Für Kinder und Erwachsene Pantomime Jomi tritt in Eidenborn auf

In seinen Solovorstellungen widmet er sich auch aktuellen, manchmal heiklen Themen, die seine Wandlungsfähigkeit und Kreativität zeigen. Dadurch entstehen. neue Stücke, von denen er am Solo-Abend eine Auswahl zeigen wird. So will er in einer lustigen Parodie die unterschiedlichen Kunstformen eines Pantomimen und eines Clowns interpretieren.