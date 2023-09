Aufführung Musical Das Dschungelbuch lockt nach Eidenborn

Bereits vor der Aufführung bevölkern Affen die Bühne. Sie lausen sich und streiten um Bananen oder Kokosnüsse. So beginnt das Musical Das Dschungelbuch der Jugendtheatergruppe Landsweiler. Am Samstag, 23. September, und Sonntag, 24. September, tritt sie jeweils um 16 Uhr unter freiem Himmel am Kulturzentrum Eidenborn auf.