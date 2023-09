Hard, Heavy and Happy Lesung in Niedersaubach

„Hard, Heavy and Happy – Heavy Metal und die Kunst des guten Lebens.“ Das ist der Titel des Buches, das Autor Nico Rose bei einer Lesung am Samstag, 30. September, um 20 Uhr im Antoniusheim in Niedersaubach vorstellen wird. Rose ist einer der führenden Experten für positive Psychologie in Deutschland. Der Eintritt beträgt acht Euro, Vorverkauf ist in der Buchhandlung Anne Treib und der Kinderarztpraxis Dr. Carsten Graf in Lebach. Der Erlös geht an den Verein Heart and Heavy zugunsten erkrankter Kinder.