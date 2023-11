Lebach Stadt informiert über anstehende Straßensperrungen

Lebach · Im Auftrag des Ver- und Entsorgungszweckverbands Lebach finden in der Straße „Am Hesselborn“ in Falscheid und in der „Jabacher Straße“ in Lebach Voruntersuchungen für geplante Baumaßnahmen statt.

28.11.2023 , 13:01 Uhr

Wegen Vorbereitungen auf Bauarbeiten sind in Lebach verschiedene Straßenabschnitte gesperrt (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Kahnert