Kreis Saarlouis Aktueller Leader-Projektaufruf bis 30. Oktober verlängert

Gerne informieren die Leader-Regionalmanagerinnen Anke Klein-Brauer und Britta Marekfia bei Fragen zu den Förderinstrumenten der LAG Warndt-Saargau, sie sind in der LAG-Geschäftsstelle unter der neuen Telefonnummer (0 68 09) 9 97 73 15 oder per E-Mail an info@warndt-saargau.eu erreichbar.