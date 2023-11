Saarlouis Landkreis Saarlouis stellt Schulratgeber für das kommende Schuljahr vor

In der Broschüre stellen sich alle Schulen in Kreisträgerschaft im Rahmen von Kurzporträts vor. Hierbei geben sie umfangreiche Informationen – beispielsweise zu ihrem Sprachenprofil, den angebotenen Arbeitsgemeinschaften oder zum Betreuungs- und Verpflegungsangebot. Ebenfalls Teil des Ratgebers sind Erläuterungen zum Schulsystem und zu den Schulentwicklungsprojekten des Landkreises. Komplettiert wird die Broschüre durch einen Kalender, in dem die jeweiligen Tage der offenen Tür sowie die Informationsveranstaltungen der Schulen vermerkt sind.