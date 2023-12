Saarlouis Landkreis will Bürger beim Nahverkehrsplan miteinbeziehen

Außerdem können Anmerkungen und Anregungen zum öffentlichen Personennahverkehr, beispielsweise hinsichtlich des Fahrplanangebots, der Erreichbarkeit, der Anschlussmöglichkeiten oder der Haltestellen- und Busausstattung bis einschließlich Freitag, 12. Januar, per E-Mail an nahverkehrsplan@kreis-saarlouis.de oder postalisch an den Landkreis Saarlouis, Amt 20 / Sachgebiet 4 / ÖPNV, in die Kaiser-Wilhelm-Straße 4-6 geschickt werden.