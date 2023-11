Elm Landesverband begeht den Barbaratag

Elm · Der Landesverband der Bergmanns-, Hütten und Knappenvereine des Saarlandes feiert am Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr den Barbaratag in der Turn- und Festhalle in Elm.

26.11.2023 , 13:56 Uhr

PRODUKTION - 29.11.2022, Nordrhein-Westfalen, Köln: Die Holzstatue der Heiligen Barbara steht im Eingangsbereich der RAG auf der Zeche Zollverein. Die Heilige Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute. Der Nikolaus, der am 6. Dezember die Stiefel mit Süßigkeiten füllt, ist sehr beliebt bei Kindern. In vereinzelten Landstrichen hatte der ältere Herr aber einst echte Konkurrenz - von der Heiligen Barbara, die schon am 4. Dezember Schokolade brachte. (zu dpa "Der Nikolaus ist zu alt und männlich? Es gibt eine Alternative!") Foto: Roland Weihrauch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Roland Weihrauch