Saarlouis KVHS lädt ein zum Besuch der Philharmonie Luxemburg

Abfahrt ist um 9 Uhr an der Stadtgartenhalle in Saarlouis. Die Rückkunft ist gegen 19 Uhr geplant. Der Reisepreis beträgt 64 Euro und beinhaltet die Fahrt im Reisebus, Reiseleitung, Führung und Eintritt in die Philharmonie sowie das Lunchkonzert.