Rehlingen-Siersburg Kunstatelier von Ursel Kessler wurde eröffnet

Rehlingen-Siersburg · Im vergangenen Monat eröffnete Ursel Kessler in Hemmersdorf ihr Kunst-Atelier. Mit ihren Malereien und Zeichnungen, die sich zwar in unterschiedlichen Stilrichtungen bewegen, jedoch alle in dunklen Farbtönen gehalten sind, erhielt sie bereits viele Auszeichnungen und hat sich nicht nur in der Saarbrücker Kunstszene einen Namen gemacht, erläutert die Gemeinde Rehlingen-Siersburg in ihrer Mitteilung.

30.10.2023, 18:48 Uhr

Besuch im Kunstraum (von links): Bürgermeister Joshua Pawlak, Künstlerin Ursel Kessler mit Ortsvorsteher Dietmar Zenner im neuen Atelier in Hemmersdorf. Foto: Lorena Rues/Gemeinde Rehlingen-Siersburg​