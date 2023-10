Saarlouis Kunstwerke in Wort und Bild erleben in der Ludwig Galerie

Lisa Stromszky (1921 Deutsch-Jahndorf – 1999 Saarlouis) wurde im österreichischen Burgenland geboren und wuchs in dieser Grenzregion in einem mehrsprachigen Elternhaus auf, erläutert die Stadt Saarlouis in ihrer Mitteilung. Nach dem zweiten Weltkrieg kam sie durch Heirat ins Saarland, wo sie der Gedanke der deutsch-französischen Aussöhnung und Annäherung faszinierte.