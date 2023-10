Lebach „Harry und Sally“ läuft am 3. Oktober im Kultur-Kino

Lebach · Das City-Filmstudio Lebach präsentiert mit der Stadt Lebach immer am ersten Dienstag des Monats die Veranstaltungsreihe „Kulturkino – Best of Cinema“. An diesem Dienstag, 3. Oktober, läuft „Harry und Sally“, eine Liebeskomödie des Regisseurs Rob Reiner aus dem Jahr 1989 mit Billy Crystal und Meg Ryan in den Hauptrollen.

01.10.2023, 12:53 Uhr

Foto: pro 7