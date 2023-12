Saarlouis Schottergarten zurückbauen, 5000 Euro gewinnen: Kreis Saarlouis ruft zum Mitmachen auf

Zur Teilnahme am diesjährigen Kreisumweltpreis werden Privatpersonen aus dem Landkreis Saarlouis gesucht, die ihre vorhandenen Schotter- oder Kies-Beete im Zeitraum von 2020 bis Mitte 2024 wieder in natürliche, vielfältige und lebendige Gartenbeete umgewandelt haben oder umwandeln werden. Gesucht werden also Menschen, die durch ihr Handeln Positives bewirkt haben, der Natur ein Stück Garten zurückgegeben haben und so als Vorbild dienen. Belegt werden muss dies durch Vorher-Nachher-Bilder oder – im Falle von noch nicht vollendeten Projekten – durch ergänzende Baupläne.