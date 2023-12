Saarlouis Kreisstadt erhält mehr als 500 000 Euro finanzielle Unterstützung

Saarlouis · Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport hat eine Bedarfszuweisung für die brandschutztechnische Sanierung der Sporthalle am Stadtgarten in Höhe von 519 849 Euro gewährt, wie das Ministerium in einer Mitteilung erläutert.

18.12.2023 , 14:01 Uhr

Die Saarlouiser Sporthalle am Stadtgarten wird beim Brandschutz saniert (Symbolfoto). Foto: dpa/David Inderlied