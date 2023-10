Lebach Konzerte und mehr in der Stadthalle stehen auf dem Programmplan

Hierfür hat der Klarinetten-Virtuose unter anderem die Stücke „Seven Come Eleven”, „Body and Soul”, „Stompin' at the savoy”, „Don’t be that way”, „Avalon”, „Flying home” und „Air mail special” sowie weitere Jazzklassiker bearbeitet. Sebastian Laverny begleitet den Abend am Piano, am Bass spielt der junge Bastian Weinig. Komplettiert wird das Quartett durch Thomas Cremer, Mitgründer und Schlagzeuger der Frankfurt Jazz Big Band.