Saarwellingen Trio Helmut Eisel & JEM mit „KlezFire“

Das Trio Helmut Eisel & JEM ist in wechselnder Besetzung bereits seit 33 Jahren auf deutschen Bühnen unterwegs. Das neue Programm „KlezFire“ ist noch von dem verstorbenen JEM-Mitbegründer Michael Marx mitentwickelt worden. Zuständig für die Musik sind Eisel an der Klarinette, Stefan Engelmann am Kontrabass und Gilles Grethen an der Gitarre. Der Eintritt kostet zehn Euro beziehungsweise bei einem ermäßigten Preis acht Euro.