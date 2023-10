Dillingen Kleiderflohmarkt für Frauen in der Römerhalle

Dillingen · Der Verein (Difa) lädt ein zu einem Kleiderflohmarkt für Frauen ein – für Sonntag, 12. November, von 14 bis 17 Uhr. Dann, kündigt der Verein weiter an, werden in der Römerhalle in Dillingen eine große Auswahl an nachhaltiger und günstiger Bekleidung angeboten.

29.10.2023, 18:35 Uhr

Ob Kleidung oder Accessoires – ein Flohmarkt für Frauen hat diese Dinge im Fokus (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/GDS/GLS