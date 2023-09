Fahrgeschäfte und Stände Hüttersdorf feiert Kirmes über fünf Tage

An den Kirmestagen ist der „Icke“ vom Rathausplatz mit seiner Bude auf dem Festplatz, um den Gästen seine original Berliner Currywurst anzubieten. Darüber hinaus wird die Kirmesgemeinschaft von Freitag bis Montag Burger und Flammkuchen/Pizza anbieten. In diesem Zeitraum werden auch Lose für die Kirmestombola verkauft, deren Erlös in den Erhalt der Hüttersdorfer Kirmes fließt. Die Gewinner werden Kirmesmontag ab 18 Uhr auf der Bühne in öffentlicher Ziehung ermittelt. Hier warten zahlreiche, auch höherpreisige Gutscheine und Sachpreise auf ihre Gewinnerinnen und Gewinner.