Siersburg Gemeinderat thematisiert Erhalt des Kindernotdienstes

Auf der öffentlichen Tagesordnung steht zunächst die Resolution zum „Erhalt des Kindernotdienstes für unsere Gemeinde und die ländlichen Gebiete“ auf dem Plan, wie die Gemeinde in ihrer Mitteilung zur Sitzung erläutert. Grund für die Resolution ist, dass die kinderärztliche Bereitschaftspraxis im Marienhausklinikum St. Elisabeth in Saarlouis ab dem 1. Januar 2024 geschlossen werden soll. Zudem werde in dieser die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes ‚Jugendspielfeld‘ in den Blick genommen für den Gemeindebezirk Rehlingen. Auch wird es Raum für weitere Mitteilungen und Anfragen geben, wie es in der Tagesordnung heißt.