Familienprogramm Kinder- und Jugendfarm startet in Herbst

Der nächste Familiensonntag findet am 15. Oktober statt. Das Farmprogramm bis zu den Weihnachtsferien bietet unter der Woche ein buntes Programm für Schulen und Kindertagesstätten und für Kinder von sechs bis zwölf Jahren in fest angemeldeten Tier- und Naturgruppen. Samstags ist die Kinder- und Jugendfarm für alle ab 10 Uhr geöffnet. Kinder ab sechs Jahren dürfen alleine kommen, jüngere Kinder nur in Begleitung.