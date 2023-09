Lebach Hallenbad schließt am 3. Oktober

Lebach · Das Lebacher Hallenbad wird am „Tag der Deutschen Einheit“, am Dienstag, 3. Oktober, ganztägig geschlossen bleiben. Dies teilt die Stadt Lebach mit. Somit ist der Eintritt für Besucherinnen und Besucher an diesem Tag zum Badevergnügen nicht möglich.

20.09.2023, 11:42 Uhr