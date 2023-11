Kreis Saarlouis Senioren schreiben Aufsatz über Technik

„Die Technik und ich“ lautet das Motto der diesjährigen Aufsatzveranstaltung für Seniorinnen und Senioren, zu der die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Saar-Hochwald aufruft. Bis zum 15. Dezember können entsprechende Beiträge eingereicht werden. Wie die Europäische Union unlängst formuliert hat, befinden wir uns in einem „Aktiven Altern“, schreibt die KEB in ihrer Ankündigung. Wir stellen fest, dass in der heutigen, sich schnell verändernden Welt die technologischen Fortschritte unser tägliches Leben durchdringen. Viele dieser Errungenschaften wie Smartphones, Internet und intelligente Technologien für den Haushalt gehören längst zum Standard. Für die meisten Menschen und eben auch für Ältere bedeutet dies, sie müssen die Technologie als wichtigen Bestandteil des Alltags annehmen, sich darauf einstellen und diese in ihre täglichen Abläufe einbauen. Mit der Aufsatzveranstaltung lädt die KEB Saar-Hochwald dazu ein, über Umgang, Erfahrungen und Herausforderungen mit den fortschreitenden technologischen Entwicklungen zu berichten – egal ob lustig oder ernsthaft. Alle Beiträge werden namentlich mit Altersangabe in der Aufsatzsammlung veröffentlicht und bei einer Feierstunde am 14. Mai 2024 vorgestellt.