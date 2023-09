Differten Jugendwerkstatt überreicht Tischbänke an die Kita Regenbogen

Da die Kita Regenbogen in Differten zurzeit am alten Standort neu gebaut wird, ist der Betrieb übergangweise in ein modulares Kindergartengebäude auf dem Parkplatz der Bisttalhalle umgezogen. Mit den Bänken der Jugendwerkstatt haben die Kinder der Kita Regenbogen nun neue Sitzmöglichkeiten im Außenbereich. Sobald der Neubau fertiggestellt ist, werden auch die Tischbänke gemeinsam mit der Kita in die Eimersbergstraße zurückziehen.