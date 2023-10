Lebach Jugendliche lernen Tastschreiben bei der VHS

Wer möchte nicht mit zehn Fingern schreiben können? Ein Treffen in einem Kurs der VHS in Lebach soll es erleichtern, beim Übenbei der Stange zu bleiben. In nur einer Woche Intensivtraining „Tastschreiben für Jugendliche“ sollen die Teilnehmenden von Montag, 30. Oktober, bis Freitag, 3. November, jeweils von 9 bis 13 Uhr unter Anleitung lernen, die einzelnen Finger nacheinander richtig einzubinden.

22.10.2023, 18:15 Uhr

(Symbolfoto) Foto: dpa/Ole Spata