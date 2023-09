Karriere in der Saar-Lor-Lux-Region Jobmesse kommt nach Saarlouis und Dillingen

Die Jobmesse „Fachzubi“ bietet interessierten Jobsuchenden und angehenden Azubis die Chance, sich an Messeständen ein Bild von vielen regionalen Firmen zu machen und Kontakte zu knüpfen. Dafür kommt die Messe am Dienstag, 26. September, von 9 bis 15 Uhr in die Stadthalle Dillingen und am Freitag, 29. September, ebenfalls von 9 bis 15 Uhr nach Saarlouis ins Vereinshaus. Über ein Dutzend Aussteller stellen hier ihre Ausbildungsberufe vor.