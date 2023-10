Lebach Jazz-Konzert mit Wilson de Oliveira und seinem Ensemble

Lebach · Unter dem Titel „Tribute to Benny Goodman” steht ein Konzertabend mit dem Wilson de Oliveira Quartett am Samstag, 4. November, in Lebach. Wie die Stadt in ihrer Mitteilung ankündigt, biete das Ensemble dem Publikum einen Jazz-Abend der besonderen Art. Konzertbeginn in der Nikolaus Jung-Stadthalle in Lebach ist um 20 Uhr.

08.10.2023, 09:57 Uhr

Wilson de Oliveira Foto: Katrin Schander