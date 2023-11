Eine feuchte Reise in die Moderne Jahreskonzert vom Musikverein Harmonie

Saarwellingen · Der Musikverein 1891 Harmonie Saarwellingen veranstaltet am Sonntag, 26. November, sein Jahreskonzert. Beginn ist um 17 Uhr in der Sport- und Spielhalle „Am Schäferpfad“ in Saarwellingen. Unter der musikalischen Leitung von Pierre Petit verspricht der Verein, dass es feucht wird.

21.11.2023 , 15:40 Uhr

Musik steht im Mittelpunkt des Jahreskonzerts vom Musikverein Harmonie in Saarwellingen (Symbolfoto). Foto: dpa/dpaweb/Frank Mächler