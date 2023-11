Saarlouis Infoabend zu Fragen rund um Demenz

Saarlouis · Der Demenz-Verein Saarlouis lädt ein zur Informationsveranstaltung „Demenz – Was dann?“ am Donnerstag, 7. Dezember, 18 Uhr, im Demenz-Verein Saarlouis, Walter-Bloch-Straße 6 (Haus „Schneider Einrichtungen“, 1. Etage) in Saarlouis.

30.11.2023 , 18:36 Uhr

Fragen rund um das Thema Pflege und Demenz stehen auf Info-Abend im Mittelpunkt (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Jens Kalaene