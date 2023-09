Einen Kurs in Aqua-Jogging für Fortgeschrittene bietet der Turnverein 1872 Saarlouis ab Montag, 25. September, an. Los geht es um 16.15 Uhr im Hallenbad Aqualouis in Saarlouis. Gegenüber anderen Sportarten habe dieser Wassersport nach Worten des Turnvereins den Vorteil, dass er überaus schonend für die Gelenke sei.