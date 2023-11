Differten Im Wildpark funkeln zur Adventszeit zahlreiche Lichter

„Die Idee des ‚Wildlichtparks‘ wurde 2020 eigentlich aus einer Not heraus geboren“, erinnert sich Wadgassens Bürgermeister Sebastian Greiber. „Damals hatte uns die Corona-Pandemie voll im Griff und wir konnten viele unserer liebgewonnenen Traditionen, wie zum Beispiel den Wadgasser Weihnachtsmarkt, nicht durchführen.“ Die Gemeinde entschied sich damals, auf dem weitläufigen Gelände des Wildparks trotzdem ein bisschen weihnachtlichen Flair zu versprühen und so entstand die Idee des „Wildlichtparks. Die Aktion sei so gut angenommen worden, dass die Gemeinde sie fest ins Programm aufgenommen habe.