Fraulautern HTW-Studierende entwerfen „Lebenswerte Ortsmitte“

Gerade ländlich geprägte Stadtteile haben mit zunehmenden Problemen, insbesondere in den Ortskernen zu kämpfen. Die Flucht von der Ortsmitte an die Ränder des Stadtteils und der demografische Wandel begünstigen Leerstände und Sanierungsstau. Hinzu kommt die verkehrliche Belastung. In der Folge werden die Stadtteile nicht nur unattraktiv für die eigenen Bewohner, sondern auch für ansässige und ansiedlungswillige Gewerbetreibende. Genau hier setzt das gemeinsame Projekt der HTW und des Quartiersmanagements Fraulautern an.