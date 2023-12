Hochwasser in französischer Partnerkommune Arques In Arques nach dem Hochwasser helfen

„Mich hatte die furchtbare Nachricht aus Arques damals während meines Aufenthalts in Berlin erreicht und schnell habe ich mit meinem Amtskollegen Benoît Roussel vor Ort Kontakt aufgenommen“, berichtet Wadgassens Bürgermeister Greiber. „Natürlich hatten auch wir aus Wadgassen unmittelbar Hilfe angeboten und unsere Unterstützung zugesichert.“ Bei ihrem Kurzbesuch in Arques konnte die Delegation aus Wadgassen nun den ersten Hilfescheck der kommunalen Strom-GmbH überreichen. Doch das soll erst der Anfang sein, denn die Gemeinde ruft aktuell zu einer großen Spendenaktion für die befreundete Partnerstadt Arques auf. „Uns in Wadgassen geht es gut: Weihnachten steht vor der Tür und existenzielle Sorgen brauchen wir, trotz der anhaltenden Krisen, aktuell nicht zu haben”, erklärt Bürgermeister Greiber in diesem Zusammenhang. „Deswegen möchten wir unsere Bevölkerung und alle Sympathisanten aufrufen, sich hinter der Idee des Weihnachtsfestes, nämlich mit Liebe für den Nächsten und Solidarität untereinander, zu versammeln.“ Die Gemeinde Wadgassen hat dafür ein Spendenkonto eingerichtet. Die Spendengelder gehen unmittelbar an die von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Bürgerinnen und Bürger von Arques.