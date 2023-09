Dillingen Hobbykünstler aus der Großregion zu Gast in der Dillinger Stadthalle

Dillingen · Mehr als 90 Anmeldungen zeigen, dass die traditionelle Freizeitausstellung Saar-Hobby nichts an Attraktivität verloren hat. Sie ist ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt Dillingen und findet in diesem Jahr am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Oktober, statt.

24.09.2023, 11:29 Uhr

Rund 90 Aussteller werden in diesem Jahr zur Saar-Hobby erwartet. Foto: Stadt Dillingen / Heike Theobald​ Foto: Stadt Dillingen / Heike Theobald​