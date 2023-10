Lebach Programm für die Herbstferien steht

Am Donnerstag, 2. November, ist Herbstkino mit „Paw Patrol - Der Mighty Kinofilm“ angesagt. Für Kreative bietet sich der zweitägige Kurs „Nadel und Faden“ am 2. und 3. November (Volkshochschule) an. Ein bisschen Mut und sportliches Geschick erfordert das Angebot „Klettern mit dem Deutschen Alpen Verein“, das in Kooperation mit den DAV-Sektion Hochwald am 3. November in Wadern stattfindet.