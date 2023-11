Gresaubach Heimatpreis für Obst- und Gartenbauer

Der Preis wird in drei Kategorien vergeben. Einmal an Einzelpersonen, die Heimatgeschichte erforschen und sie für die nächsten Generationen bewahren. Zum Zweiten an Gruppen, die eine Tradition erlebbar machen und wachhalten, und drittens an junge Menschen unter 35, die das Lebensgefühl ihrer Heimat für die Zukunft neu interpretieren. In dieser Kategorie ging der Preis in diesem Jahr nach Lebach, genauer gesagt nach Gresaubach: Preisträger ist der Obst- und Gartenbau Gresaubach. Mit dem „etwas anderen Verein“ haben die jungen Mitglieder alte Traditionen aufgegriffen und neu verpackt. Mit Leichtigkeit und Kreativität sowie mit der Freude am Ausprobieren hat die junge Generation den 112 Jahre alten Verein wiederbelebt und neu konzipiert. Die Brennerhütte wird wieder genutzt, Aktionen wie Spenden an die Tiertafel oder für medizinische Hilfe nach Uganda werden aus Weihnachtsmarkterlösen organisiert. Mit dem OGV-Jugendzentrum hat der Verein einen Treffpunkt kreiert und das Dorfleben für die Jugend neu erlebbar gemacht. Herzlichen Glückwunsch an den Verein und die Mitglieder für dieses besonderes Engagement auch im Namen der Stadt Lebach!