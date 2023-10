Siersburg Halloween steigt auf der Geisterburg

Siersburg · Die Burg Siersberg wird in diesem Jahr zur „Geisterburg“: Am 31. Oktober ab 17 Uhr lädt sie zum ersten Mal zu einer spektakulären Halloweenparty auf dem idyllischen Burgplateau ein, kündigt die Gemeinde Rehlingen-Siersburg an.

11.10.2023, 09:00 Uhr

Halloween – das Fest der Geister wird auch auf der Burg Siersberg gefeiert (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Pleul