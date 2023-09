Limbach Benefiz-Musical mit dem Gunni Mahling Showensemble

Limbach · Das Gunni Mahling Showensemble präsentiert sich am Samstag, 14. Oktober um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in der Talbachhalle in Limbach mit weltbekannter Musik, mitreißenden Choreographien, wunderschönen Kostümen und vielen Momenten zum Träumen und Schmunzeln.

29.09.2023, 11:28 Uhr

Das Gunni Mahling Showensemble gibt ein Benefizkonzert (Archivfoto). Foto: Ruppenthal