Lebach Erste Glasfaser-Anschlüsse sollen bald verfügbar sein

Die ausführende Firma Selecta Infratechnik arbeite ganz bewusst in kleinen Abschnitten von rund 80 bis 100 Metern pro Tag, heißt es weiter. Sie informiere die Anlieger in der Regel mindestens drei Tage vor Baubeginn mit Postwurfzetteln. Der Projektleiter der Deutschen Glasfaser, Philipp Kiefer, betont: „Ein Abschnitt, der morgens geöffnet wird, wird abends wieder geschlossen – zumindest so, dass die Zuwegung gewährleistet ist.“