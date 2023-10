DillingEn Glasfaser-Ausbau in der Stadt soll weitergehen

Dillingen · Einen weiteren, wichtigen Schritt ins digitale Zeitalter will die Stadt Dillingen mit dem Unternehmen Glasfaser Plus gehen. Wie die Stadt in einer Mitteilung erläutert, könnten im kommenden Jahr rund 4700 Haushalte in der Dillinger Innenstadt durch einen Glasfaser-Ausbau schnelles Internet erhalten.

03.10.2023, 14:09 Uhr

Der Ausbau der Glasfaser-Versorgung – auch in Dillingen ist dies ein Thema der Infrastruktur (Symbolfoto). Foto: dpa/Matthias Rietschel