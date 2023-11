Schmelz Rat beschließt Unterstützung des Bauhofes bei Pflege der Grünflächen

In diesem Zusammenhang verwahrte er sich gegen die Kritik des CDU-Ortsverbandes Limbach über die Arbeit des Bauhofes. „Diese Generalkritik und Abrechnung, die unter die Gürtellinie gingen und die die Arbeitnehmer des Bauhofes in übelster Weise diskreditieren, möchte ich in diesem Rat nicht haben“, mahnte Lang. Der jetzige Antrag seitens der CDU-Fraktion sei hingegen „absolut in Ordnung“, sagte der Verwaltungschef zu den Ratsmitgliedern. Zum Schluss der Beratungen nahm die CDU-Fraktion ihren Antrag zurück und schloss sich dem Vorschlag von Bürgermeister Wolfram Lang an. Einstimmig beschloss der Rat, eine Arbeitskraft auf der Basis von 520 Euro für zwei Jahre, einzustellen.