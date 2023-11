Wallerfangen Gemeinde setzt in Zukunft auf einen eigenen Förster

In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, den so genannten Mitbeförsterungsvertrag nicht fortzuführen. Der 330 Hektar große Gemeindewald soll in Zukunft mit Blick auf den Klimawandel besser betreut und bewirtschaftet werden, so Bürgermeister Horst Trenz. Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik an der Arbeit des Revierförsters, der sich inzwischen gesundheitlich nicht mehr in der Lage sieht, seine Arbeit auszuüben.