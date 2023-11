Schmelz Vortrag und Tipps zum Thema Enkeltrick

So sollen vor allem die Themen Enkeltrick, falsche Polizeibeamte, Kontenbetrug und manipulierte Rechnungen in dem Vortrag „Enkeltrick, falsche Polizisten und Co. am Mittwoch, 22. November, 17 Uhr, im großen Sitzungssaal im Rathaus in Schmelz behandelt werden. Otmar Hübschen, Seniorensicherheitsberater der Gemeinde Schmelz, wird einige der Betrugsmaschen aufzeigen und erklären, wie man sich am besten davor schützen kann. Ebenso soll auch das Thema Eigentums-Absicherung erläutert werden und welche Maßnahmen hier am besten getroffen werden können. Denn gerade in der dunklen Jahreszeit sind immer wieder Verbrecher unterwegs, um in Häuser oder Wohnungen einzudringen.