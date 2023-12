Rehlingen-Siersburg Gemeinde ärgert sich über Ausfälle bei der Bahn

„Die Ausfälle haben erhebliche Auswirkungen auf das tägliche Leben unserer Bürgerinnen und Bürger“, zeigt sich Bürgermeister Joshua Pawlak verärgert. „Sie können nicht mehr wie gewohnt an ihren Arbeitsplatz gelangen, wichtige Termine einhalten oder ihre Kinder zur Schule schicken. Dies führt zu erheblichen Unannehmlichkeiten und verursacht Stress in der Gemeinde. Unser Geduldsfaden bei diesem Thema ist sehr dünn.“ Pawlak weiter: „Wir verstehen, dass Personalmangel eine Herausforderung für das Bahnunternehmen darstellt, aber wir fordern dringend Maßnahmen, um sicherzustellen, dass unsere Gemeinde nicht weiterhin unter diesen Ausfällen leidet. Zudem fordern wir, die Zuverlässigkeit und Barrierefreiheit des Schienenersatzverkehres sicherzustellen. Die Mobilität unserer Bürgerinnen und Bürger im Niedtal sollte nicht weiter beeinträchtigt werden und wir appellieren an die Verantwortlichen, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um dieses Problem schnellstmöglich zu beheben. Wir haben hierzu bereits mit dem entsprechenden Ministerium Kontakt aufgenommen, um Lösungen zu finden und sicherzustellen, dass die Bahnverbindung in Rehlingen-Siersburg zuverlässig und effizient bleibt. Unser ländlicher Raum verdient eine qualitativ hochwertige Transportanbindung und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass dies gewährleistet ist.“