Gemeinde Schmelz Gastgeberinnen und Gastgeber für „Nachbarschaftstische“ gesucht

„Sie gehen keinerlei Verpflichtung ein und können sich in Ruhe entscheiden, ob Sie sich an diesem innovativen Essensangebot für ältere Menschen in Ihrer Nähe beteiligen“, schreibt die Gemeinde Schmelz. Es ist nicht ausschlaggebend, ob man einmal in der Woche oder nur einmal im Monat für andere kochen mag. Wichtig ist nur, dass man sich für ältere Menschen einbringen möchte.