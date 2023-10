Saarlouis Führungen in der Ludwig Galerie

Ebenfalls um 15 Uhr findet erstmals in Kooperation mit der vhs Saarlouis eine Führung in französischer Sprache durch die Ausstellung mit Emmanuelle Durand-Block statt. Die Führung in französischer Sprache eignet sich auch, um die eigenen Französischkenntnisse zu erweitern. Anlässlich des 100. Geburtstags von gleich fünf Saarlouiser Künstlern wird bis 3. Dezember eine große Jubiläumsausstellung in Saarlouis gezeigt. In der Ausstellung werden Werke von Alfons Fontaine, Victor Fontaine, Karl Michaely, Paul Rihm und Max Ziegert gezeigt. Alle fünf Künstler, die in den Jahren 1922 sowie 1923 im Saarland geboren wurden, waren Mitglieder der Künstlergruppe Untere Saar. Das Spektrum reicht von gegenständlichen bis hin zu abstrahierten sowie surrealen Darstellungen.