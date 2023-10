Überherrn Führungen durch die Sendehalle „Europe 1“ in Berus

Das Kulturamt der Gemeinde Überherrn bietet bis März jeden Monat öffentliche Führungen durch die Sendehalle „Europe 1“ in Berus an. Diese finden an jedem dritten Mittwoch im Monat um 14 Uhr und an jedem dritten Samstag um 11 Uhr statt.

24.10.2023, 11:24 Uhr

Foto: Robby Lorenz